Від наших щоденних дій залежить ясність розуму в довгостроковій перспективі. Пропонуємо 5 звичок, які стануть у пригоді кожному, хто дбає про здоров'я мозку.

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Гідратація

Так, споживання води і діяльність мозку нерозривно пов'язані. Відомо, що 60% тіла дорослої людини складається з води, а кожна система в організмі залежить від неї, не виключення і мозок та нервова система.

Натомість зневоднення може погіршити когнітивні здібності, такі як концентрація та короткочасна пам'ять.

Науковці довели, що дефіцит води в організмі понад 2% запускає механізм зниження когнітивної діяльності. Є також дані, що навіть легке зневоднення, як от втрата організмом води на 1 – 2% – може погіршити когнітивні функції.

Танці

Якщо вам здається, що танці – це більше про фізичну активність, ви помиляєтесь, адже насправді, – це динамічне тренування мозку. Запам'ятовування та виконання танців (танцювальних зв'язок) змушує працювати різні області мозку, покращуючи пам'ять і координацію.

Нещодавно вчені опублікували дослідження в Journal of Neuroscience & Biobehavioral Reviews, де вказано, що танці можуть посилити зв'язок між обома півкулями головного мозку, а довготривале заняття танцями позитивно впливає на мозкову діяльність.

Річ у тім, що танці тренують нейропластичність – здатністю мозку формувати нові нейронні зв'язки.

Творчість

Заняття творчою діяльністю може стимулювати здатність мозку створювати нові нейронні зв'язки. Чудово підійде: малювання, письмо, або гра на музичному інструменті.

Професор Семір Зекі разом із ученими кафедри нейроестетики в Університетському коледжі Лондона провів експеримент, де учасникам показували зображення картин великих художників. Виявилось, що під час того, коли люди споглядали мистецтво, яке вони вважали найкрасивішим, кровотік у мозку збільшувався на цілих 10%.

Ароматерапія, але оберіть розмарин

Дослідження показали, що ефірна олія розмарину може впливати на короткочасну пам'ять. Під час експерименту за участі понад 50 учнів віком від 13 до 15 років, учені побачили, що коли олію розмарину розпилювали в кімнаті, запам'ятовування чисел і зображень у людей покращилось.

Тож, просто поставте гілочку свіжого розмарину на своєму робочому місці, або використайте кілька крапель ефірної олії розмарину, чи альтернативним варіантом може бути додавання цієї спеції до своїх страв.

Інтервальне голодування

Цей тип харчування демонструє потенційні переваги для здоров'я мозку. Дослідження показали, що періодичне голодування може стати профілактикою накопичення амілоїду-ß в мозку, а відтак – захистити від вікової смерті клітин мозку.

Втім, щодо цього методу є застереження. Зокрема, він не підійде для людей з розладами харчової поведінки, а також низки захворювань, як от діабет. Тож, перед тим, як починати голодувати – порадьтесь із лікарем. Навіть, якщо виважаєте себе здоровою людиною, консультація фахівця не завадить, адже він може визначити фактори, які можуть бути у списку протипоказань.