Ризик зростає навіть через втрату 1% глибокого сну на рік. Про це йдеться у новому дослідженні, яке опублікували в JAMA Neurology.

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Яким має бути глибокий сон

Глибокий сон – це найбільш спокійний етап під час нічного відпочинку. Якщо конкретно, то це третя стадія 90-хвилинного циклу сну людини, який триває орієнтовно 20 – 40 хвилин. Під час глибокого сну мозкові хвилі та частота серцевих скорочень сповільнюються, а артеріальний тиск падає.

Вважають, що саме під час цієї фази сну зміцнюються кістки, імунна система, а мозок готується до засвоєння інформації.

Глибокий сон уповільнює старіння мозку багатьма способами. Також сон покращує так зване очищення мозку від "метаболічних відходів", шляхом очищення білків, які здатні накопичуватись у мозку при хворобі Альцгеймера,

– повідомив нейробіолог Метью Пасе.

Учені проаналізували дані учасників з останнього дослідження, яким у 2020 році вже було за 60 років, та проаналізували їхній сон. Вони хотіли дослідити, як повільний, або глибокий сон змінюються зі старінням.

А також той фактор, чи пов'язані зміни у відсотковому відношенні повільного сну з ризиком розвитку деменції в подальшому житті до 17 років потому.

Результати дослідження

Річ у тім, що рівень повільного сну в учасників знижувався, починаючи з 60 років. І надалі втрата досягає піку у віці між 75 і 80 роками. Втім, згодом – вирівнюється.

Також учені вирахували, що 1% втрати повільного сну на рік підвищує ризик розвитку деменції на 27%.

Ба більше, цей ризик зростав у хворих із Альцгеймером – він сягав 32%.

Низький рівень неглибокого сну був пов'язаний з вищим ризиком серцево-судинних захворювань, прийомом ліків, які можуть впливати на сон, і наявністю гена APOE ε4.

Перспективним для подальших досліджень учені вважають, що зв'язок між повільною втратою сну та деменцією, однак вимагає додаткового вивчення.