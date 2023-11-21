Риск растет даже из-за потери 1% гибернации в год. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в JAMA Neurology.
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Каким должен быть глубокий сон
Глубокий сон – самый спокойный этап во время ночного отдыха. Если конкретно, это третья стадия 90-минутного цикла сна человека, который длится ориентировочно 20 – 40 минут. Во время сна мозговые волны и частота сердечных сокращений замедляются, а артериальное давление падает.
Считается, что именно во время этой фазы сна укрепляются кости, иммунная система, а мозг готовится к усвоению информации.
Глубокий сон замедляет старение мозга многими способами. Также сон улучшает так называемое очищение мозга от "метаболических отходов", путем очищения белков, способных накапливаться в мозге при болезни Альцгеймера,
– сообщил нейробиолог Мэтью Пасе.
Ученые проанализировали данные участников последнего исследования, которым в 2020 году уже было за 60 лет, и проанализировали их сон. Они хотели исследовать, как медленный или глубокий сон сменяются со старением.
А также тот фактор, связаны ли изменения в процентном отношении к медленному сну с риском развития деменции в дальнейшей жизни до 17 лет спустя.
Результаты исследования
Дело в том, что уровень медленного сна у участников снижался начиная с 60 лет. И дальше потеря достигает пика в возрасте между 75 и 80 годами. Впрочем, со временем – выравнивается.
Также ученые вычислили, что 1% утраты медленного сна в год увеличивает риск развития деменции на 27%.
Более того, этот риск возрастал у больных с Альцгеймером – он достигал 32%.
Перспективной для дальнейших исследований ученые считают, что связь между медленной потерей сна и деменцией, однако требует дополнительного изучения.