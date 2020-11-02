Звичка, яка посилює негативний вплив соцмереж на організм
Соціальні мережі не робить нас щасливішими, а час за їх переглядом підсилює відчуття тривожності і забирає багато часу. Але відмовитися від них повністю часто складно. Ось простий спосіб, як знизити негативний вплив від гортання стрічки.
Вчені зі Стенфордського університету провели дослідження і з'ясували, що гірше витраченого часу в соціальних мережах – тільки час, проведений відразу в декількох соціальних медіа, пише Anywell.
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Дослідження свідчить, що щоденний потік цифрової інформації руйнує пам'ять, а мозок людей наразі не готовий до таких масштабів.
Суть дослідження
В експерименті брали участь 80 молодих людей у віці від 18 до 26 років: їм показували об'єкти, а після 10-хвилинної перерви додаткові предмети й питали, чи бачили вони їх під час попередньої презентації. Деякі люди сказали, що бачили. Далі експеримент провели в такому ж порядку, але в той час, коли добровольці користувалися соціальними мережами і порівняли результати.
Виявилося, що чим більше людина проводить час у медійній багатозадачності, тим сильніше знижуються можливості її пам’яті.
А одночасний перегляд відео та соцмереж значно знижує концентрацію уваги. Епізодична пам'ять стає слабшою і людина легко забуває образи та події, з якими вона стикалася кілька хвилин тому.
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