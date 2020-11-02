Социальные сети не делают нас счастливее, а время за их просмотром усиливает ощущение тревожности и отнимает много времени. Но отказаться от них полностью часто сложно. Вот простой способ, как снизить негативное влияние от пролистывания ленты.

Ученые из Стэнфордского университета провели исследование и выяснили, что хуже потраченного времени в социальных сетях – только время, проведенное сразу в нескольких социальных медиа, пишет Anywell.

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Исследование показывает, что ежедневный поток цифровой информации разрушает память, а мозг людей пока не готов к таким масштабам.

Суть исследования

В эксперименте принимали участие 80 молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет: им показывали объекты, а после 10-минутного перерыва дополнительные предметы и спрашивали, видели ли они их во время предыдущей презентации. Некоторые люди сказали, что видели. Далее эксперимент провели в таком же порядке, но в то время, когда добровольцы пользовались социальными сетями и сравнили результаты.

Оказалось, что чем больше человек проводит время в медийной многозадачности, тем сильнее снижаются возможности его памяти.

А одновременный просмотр видео и соцсетей значительно снижает концентрацию внимания. Эпизодическая память становится слабее и человек легко забывает образы и события, с которыми он сталкивался несколько минут назад.

Вывод: если вы смотрите ролик на YouTube, а параллельно листаете ленту в Instagram, это влияет на память сильнее, чем если бы вы делали что-то одно из этого.