Малоймовірно, що ви до цих порад прислухались. Але от задумуватись могли, тож ортопед пояснив, чи дійсно клацання пальцями може з віком спричинити артрит.

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Артрит – що це Артрит – це запалення суглобів, яке зазвичай характеризується їхньою скутістю, обмеженням руху та болючістю. Ця хвороба може розвинутись в будь-якому віці, але частіше вражає літніх людей. Найпоширеніші типи артриту – остеоартрит, ревматоїдний артрит і псоріатичний артрит.

Доктор Ахілеш Ядава директор з ортопедії та заміни суглобів у Max Hospital в Уттарапрадеші роз'яснив, що звук клацання справді може створювати враження, що ви клацаєте суглобами фаланг пальців. Втім, насправді, це не так.

Відбувається таке: суглоби у ваших пальцях містять синовіальну рідину, яка їх змащує.

Під час природного руху суглобів утворюються бульбашки, і коли ви розтягуєте або клацаєте пальцями, бульбашки виділяють газ,

– пояснює лікар.

Клацання на мить створює вакуумний ефект. Звідси і звук. Але клацання пальцями саме по собі не може викликати артрит, переконує лікар.

Шкода таки є

За словами доктора Ядава, надмірне (щоб голосніше), часте і тривале клацання пальцями може завдати серйозної шкоди – пошкодити ваші зв'язки і суглоби.

Подальші наслідки такого травмування складно передбачити, а тому не варто так ризикувати задля розваги.