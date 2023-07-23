Маловероятно, что вы к этим советам прислушивались. Но вот задумываться могли, поэтому ортопед объяснил, действительно ли щелчок пальцами может с возрастом вызвать артрит.
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Артрит – это воспаление суставов, обычно характеризующееся их скованностью, ограничением движения и болезненностью. Эта болезнь может развиться в любом возрасте, но чаще поражает пожилых людей. Наиболее распространенные типы артрита – остеоартрит, ревматоидный артрит и псориатический артрит.
Доктор Ахилеш Ядава директор по ортопедии и замене суставов в Max Hospital в Уттарапрадеше разъяснил, что звук щелчка действительно может создавать впечатление, что вы щелкаете суставами фаланг пальцев. Впрочем, на самом деле это не так.
Происходит следующее: суставы в ваших пальцах содержат синовиальную смазывающую их жидкость.
Во время естественного движения суставов образуются пузырьки, и когда вы растягиваете или щелкаете пальцами, пузырьки выделяют газ,
– объясняет врач.
Щелчок на мгновение создает вакуумный эффект. Отсюда и звук. Но щелчок пальцами сам по себе не может вызвать артрит, убеждает врач.
Жаль таки есть
По словам доктора Ядава, чрезмерный (чтобы громче), частый и продолжительный щелчок пальцами может нанести серьезный вред – повредить ваши связки и суставы.
Дальнейшие последствия такого травмирования сложно предсказать, а потому не стоит рисковать так ради развлечения.