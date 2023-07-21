Впрочем, все изменилось: в современном мире чаще всего мы переедаем из-за нерегулярного режима питания, жестких диет и неспособности управлять собственными эмоциями. Ведь часто мы чувствуем именно эмоциональный голод, а не физиологический и переедаем из-за скуки или печали, или просто под фильм.

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Почему переедание – это опасно, как бороться с этой проблемой и когда можно говорить, что человек ест много – рассказала врач-диетолог Карина Дейнеко.

Обратите внимание! По словам врача, если человек постоянно съедает намного больше полукилограмма пищи за раз – это уже проблема, ведь это не физиологически для объема желудка.

Когда можно говорить о переедании

Понять, что переедание является проблемой, требующей решений, а не просто случайностью, можно по нескольким признакам:

Во-первых, здоровый человек после переедания будет испытывать тяжесть, дискомфорт в желудке, вздутие, чувство метеоризма в кишечнике.

Во-вторых, следует обратить внимание на размер порции. Если человек постоянно съедает намного больше полукилограмма пищи за раз – это уже проблема, ведь это не физиологически для объема желудка.

Какая же норма Мужчинам нужно есть не больше 400 граммов пищи за раз (в обед порцию можно увеличить до 500 граммов), а женщинам – не больше 300 граммов еды.

При переедании, если человек потребляет ориентировочно килограмм пищи за один прием, в начале он еще может испытывать дискомфорт от перенасыщения, но по мере растяжения стенок желудка, неприятные ощущения исчезают.

– объяснила врач.

Именно это и приводит к проблемам в виде лишних килограммов и гормональных нарушений.