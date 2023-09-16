Цих висновків дійшли французькі вчені під час нового масштабного дослідження. Вони змогли довести, що до деяких форм раку менше схильні люди, які вживають в у їжу здебільшого органічні продукти. Результати праці опублікували в авторитетному медичному журналі JAMA Internal Medicine, це особливо важливо на тлі зростаючого занепокоєння з приводу ризиків для здоров'я, пов'язаних із пестицидами.
Дивіться також Чи можна їсти їжу з пліснявою
Як проводили дослідження
Автори розподілили учасників на чотири групи залежно від того, як часто вони їли органічні продукти.
Ураховувалася наявність у раціоні 16 органічних продуктів, включно з фруктами, овочами, рибою, м'ясом, готовими стравами і навіть спеціями.
Взявши до уваги інші потенційні причини раку, зокрема фактори способу життя та сімейний анамнез, дослідники виявили, що у тих, хто перебував у групі, де учасники частіше за інших вживали органічні продукти, мали на 25% нижчу ймовірність розвитку онкології.
Деталі, які зафіксували вчені
Спостереження за добровольцями тривало 4,5 року. За цей час учені зареєстрували 1340 випадків раку.
Найчастіше це був рак грудей – 459 випадків, за ним ішов рак простати – 180 випадків, шкіри – 135 випадків, колоректальний рак – 99 випадків.
Співставивши всі отримані дані дослідники встановили, що люди, які споживали найбільше органічних продуктів, набагато рідше стикалися з раком.
Зокрема, ризик розвитку неходжкінської лімфоми і раку молочної залози був знижений на 73% і 21% відповідно.
Які висновки
Учені припустили, що т ака кореляція може бути пов'язана з тим, що вживання органічних продуктів зменшує до мінімуму потрапляння в організм залишків пестицидів і медикаментів, які використовуються в сільському господарстві.
Авторка дослідження Джулія Бодрі переконана, якщо результати підтвердяться, треба заохочувати населення споживати саме органічні продукти, і це може стати багатообіцяючою стратегією профілактики раку.