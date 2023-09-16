Цих висновків дійшли французькі вчені під час нового масштабного дослідження. Вони змогли довести, що до деяких форм раку менше схильні люди, які вживають в у їжу здебільшого органічні продукти. Результати праці опублікували в авторитетному медичному журналі JAMA Internal Medicine, це особливо важливо на тлі зростаючого занепокоєння з приводу ризиків для здоров'я, пов'язаних із пестицидами.

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Довідка. Продукти без пестицидів – це ті, які вирощені без використання пестицидів, регуляторів росту, антибіотиків та інших подібних речовин.

Як проводили дослідження

Автори розподілили учасників на чотири групи залежно від того, як часто вони їли органічні продукти.

Ураховувалася наявність у раціоні 16 органічних продуктів, включно з фруктами, овочами, рибою, м'ясом, готовими стравами і навіть спеціями.

Взявши до уваги інші потенційні причини раку, зокрема фактори способу життя та сімейний анамнез, дослідники виявили, що у тих, хто перебував у групі, де учасники частіше за інших вживали органічні продукти, мали на 25% нижчу ймовірність розвитку онкології.

Деталі, які зафіксували вчені

Спостереження за добровольцями тривало 4,5 року. За цей час учені зареєстрували 1340 випадків раку.

Найчастіше це був рак грудей – 459 випадків, за ним ішов рак простати – 180 випадків, шкіри – 135 випадків, колоректальний рак – 99 випадків.

Співставивши всі отримані дані дослідники встановили, що люди, які споживали найбільше органічних продуктів, набагато рідше стикалися з раком.

Зокрема, ризик розвитку неходжкінської лімфоми і раку молочної залози був знижений на 73% і 21% відповідно.

Які висновки

Учені припустили, що т ака кореляція може бути пов'язана з тим, що вживання органічних продуктів зменшує до мінімуму потрапляння в організм залишків пестицидів і медикаментів, які використовуються в сільському господарстві.

Авторка дослідження Джулія Бодрі переконана, якщо результати підтвердяться, треба заохочувати населення споживати саме органічні продукти, і це може стати багатообіцяючою стратегією профілактики раку.