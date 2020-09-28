Звичайний кивок головою робить вас на 30% привабливішим і на 40% "доступнішим для комунікації". Вчені в ході експерименту продемонстрували цей ефект на тривимірних фігурах.

Про це йдеться в результатах дослідження Університету Хоккайдо та Університету Ямагата (Hokkaido University, Yamagata University).

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У багатьох країнах кивок – це комунікативний сигнал, який означає схвалення, а хитання головою з боку в бік – це жест відмови (в більшості країн).

Як проходило дослідження

В ході дослідження всім добровольцям у віці старше 18 років вчені показували короткі відеоролики з тривимірними моделями жінок, які кивали головою, хитали з боку в бік або не рухалися.

Учасники оцінювали це за шкалою від 0 до 100 їх привабливість, схильність до комунікації та ще ряд параметрів, що характеризують їхні враження. Дослідження показало, що кивки змушували людей симпатизувати моделям.

Кивання зробить вас привабливішим

Вчені виявили, що привабливість і доступність для комунікації тих моделей, які кивали, були відповідно на 30% і на 40% вищими, ніж у фігур, які хитали головами або були нерухомі. Результати були однаковими як для чоловіків, так і для жінок-спостерігачів.

Яке це має значення

Дослідження дало корисний емпіричний внесок в цю область, оскільки воно вперше показало, що навіть невеликі рухи голови можуть істотно вплинути на сприйняття вашого образу. Результати цієї роботи, ймовірно, будуть корисні як для рекомендацій з поведінки, так і для розробки більш зручних для людей антропоморфних віртуальних помічників і людиноподібних роботів.