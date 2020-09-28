Обычный кивок головой делает вас на 30% привлекательнее и на 40% "доступнее для коммуникации". Ученые в ходе эксперимента продемонстрировали этот эффект на трехмерных фигурах

Об этом говорится в результатах исследования Университета Хоккайдо и Университета Ямагата (Hokkaido University, Yamagata University).

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Во многих странах кивок – это коммуникативный сигнал, который означает одобрение, а качание головой из стороны в сторону – это жест отказа (в большинстве стран).

Как проходило исследование

В ходе исследования всем добровольцам в возрасте старше 18 лет ученые показывали короткие видеоролики с трехмерными моделями женщин, которые кивали головой, качали из стороны в сторону или не двигались.

Участники оценивали это по шкале от 0 до 100 их привлекательность, склонность к коммуникации и еще ряд параметров, характеризующих их впечатления. Исследование показало, что кивки заставляли людей симпатизировать моделям.

Кивание сделает вас привлекательнее

Ученые обнаружили, что привлекательность и доступность для коммуникации тех моделей, которые кивали, были соответственно на 30% и на 40% выше, чем у фигур, которые качали головами или были неподвижны. Результаты были одинаковыми как для мужчин, так и для женщин-наблюдателей.

Какое это имеет значение

Исследование дало полезный эмпирический вклад в эту область, поскольку оно впервые показало, что даже небольшие движения головы могут существенно повлиять на восприятие вашего образа. Результаты этой работы, вероятно, будут полезны как для рекомендаций по поведению, так и для разработки более удобных для людей антропоморфных виртуальных помощников и человекоподобных роботов.