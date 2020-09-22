Бритье подмышек: нужно ли это делать и как
Бритье под мышками – необязательная процедура. Ее можно делать, если вам так комфортно. Но при неправильном бритье могут появиться неприятные ощущения. О том, как правильно брить подмышки – читайте в материале.
Побочные действия от неправильного бритья под мышками – это зуд, раздражение, порезы, высыпание и вросшие волосы, отмечает tolkosprosit.docplus.
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Кожа под мышками нежная, поэтому неправильное бритье повышает вероятность заражения бактериями, вирусами и грибками.
Для бритья лучше использовать специальное средство / unsplash.com
Откуда пришла мода на виголенни подмышки?
Примерно 100 лет назад мода на бритые подмышки пришла в Европу вместе с платьями без рукавов. Но в 1970-х годах, когда было популярно движение хиппи, волосы под мышками имели право на существование.
Сегодня же бритье под мышками – это индивидуальный выбор каждого.
Как правильно брить подмышки: 9 советов
- Лезвия должны быть острые, меняйте, как только они затупятся. Это происходит через месяц-полтора, если вы бреете подмышки раза в неделю. На сменных лезвиях иногда есть специальные полоски-индикаторы, которые бледнеют, можно ориентироваться на них.
- Перед бритьем примите душ и вымойте кожу под мышками увлажняющим гелем. Это поможет смягчить волосы.
- Нанесите на 2-3 минуты любое средство для бритья. Обратите внимание: важно оставить средство на коже дольше, это размягчит волоски и поднимет их над поверхностью кожи.
- Лучше не использовать мыло для бритья. Оно вызывает раздражение на чувствительной коже подмышек и быстрее изнашивает лезвия.
- Брейте волосы по направлению их роста (сверху вниз), так будет меньше раздражения и вросших волос.
- Часто ополаскивайте лезвие, чтобы удалить из него остатки волос и крема.
- Не проводите лезвием по одному месту чаще одного раза, чтобы избежать раздражения.
- После бритья ополосните кожу холодной водой – это сузит поры и кровеносные сосуды, что уменьшит риск воспаления.
- Не наносите сразу дезодорант, сначала воспользуйтесь увлажняющим кремом или лосьоном.
Брить или нет - выбор каждого / Фото unsplash.com
Методы кроме бритья можно использовать
- Шугаринг.
- Эпиляция (лазерная, фото, обычный эпилятор).
Шугаринг можно сделать и дома, используя сахар и лимонный сок. Однако стоит быть осторожным и соблюдать правила безопасности: все должно быть стерильно, а на кожу не следует наносить горячую смесь. Перед применением пасты проверьте на запястье, не вызывает ли она аллергии.