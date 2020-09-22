Бритье под мышками – необязательная процедура. Ее можно делать, если вам так комфортно. Но при неправильном бритье могут появиться неприятные ощущения. О том, как правильно брить подмышки – читайте в материале.

Побочные действия от неправильного бритья под мышками – это зуд, раздражение, порезы, высыпание и вросшие волосы, отмечает tolkosprosit.docplus.

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Кожа под мышками нежная, поэтому неправильное бритье повышает вероятность заражения бактериями, вирусами и грибками.



Для бритья лучше использовать специальное средство / unsplash.com

Откуда пришла мода на виголенни подмышки?

Примерно 100 лет назад мода на бритые подмышки пришла в Европу вместе с платьями без рукавов. Но в 1970-х годах, когда было популярно движение хиппи, волосы под мышками имели право на существование.

Сегодня же бритье под мышками – это индивидуальный выбор каждого.

Как правильно брить подмышки: 9 советов

Лезвия должны быть острые, меняйте, как только они затупятся. Это происходит через месяц-полтора, если вы бреете подмышки раза в неделю. На сменных лезвиях иногда есть специальные полоски-индикаторы, которые бледнеют, можно ориентироваться на них. Перед бритьем примите душ и вымойте кожу под мышками увлажняющим гелем. Это поможет смягчить волосы. Нанесите на 2-3 минуты любое средство для бритья. Обратите внимание: важно оставить средство на коже дольше, это размягчит волоски и поднимет их над поверхностью кожи. Лучше не использовать мыло для бритья. Оно вызывает раздражение на чувствительной коже подмышек и быстрее изнашивает лезвия. Брейте волосы по направлению их роста (сверху вниз), так будет меньше раздражения и вросших волос. Часто ополаскивайте лезвие, чтобы удалить из него остатки волос и крема. Не проводите лезвием по одному месту чаще одного раза, чтобы избежать раздражения. После бритья ополосните кожу холодной водой – это сузит поры и кровеносные сосуды, что уменьшит риск воспаления. Не наносите сразу дезодорант, сначала воспользуйтесь увлажняющим кремом или лосьоном.



Брить или нет - выбор каждого / Фото unsplash.com

Методы кроме бритья можно использовать

Шугаринг. Эпиляция (лазерная, фото, обычный эпилятор).

Шугаринг можно сделать и дома, используя сахар и лимонный сок. Однако стоит быть осторожным и соблюдать правила безопасности: все должно быть стерильно, а на кожу не следует наносить горячую смесь. Перед применением пасты проверьте на запястье, не вызывает ли она аллергии.

Перед выбором метода удаления волос посоветуйтесь с врачом.