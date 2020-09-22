Гоління під пахвам – є необов’язковою процедурою. Її можна робити, якщо вам так комфортно. Але при неправильному голінні можуть з’явитись неприємні відчуття. Про те, як правильно голити під пахвами – читайте в матеріалі.

Побічні дії від неправильного гоління під пахвами – це свербіж, подразнення, порізи, висипання та вросле волосся, зазначає tolkosprosit.docplus.

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Шкіра під пахвами ніжна, тому неправильне гоління підвищує ймовірність зараження бактеріями, вірусами та грибками.



Для гоління краще використовувати спеціальний засіб / unsplash.com

Звідки прийшла мода на виголенні пахви? Приблизно 100 років тому мода на виголенні пахви прийшла в Європу разом з сукнями без рукавів. Але у 1970-х роках, коли був популярний рух хіпі, волосся під пахвами мало право на існування.

Сьогодні ж гоління під пахвами – це індивідуальний вибір кожного.

Як правильно голити під пахвами: 9 порад

Леза мають бути госрті міняйте, як тільки вони тупіють. Це відбувається через місяць-півтора, якщо ви голите пахви двічі в тиждень. На змінних лезах іноді є спеціальні смужки-індикатори, які стають тьмяним, можна орієнтуватися на них. Перед голінням прийміть душ і помийте шкіру під пахвами зволожувальним гелем. Це допоможе пом'якшити волосся. Нанесіть на 2 – 3 хвилини будь-який засіб для гоління. Зверніть увагу: важливо залишити засіб на шкірі довше, це розм'якшить волоски й підніме їх над поверхнею шкіри. Краще не використовувати мило для гоління. Воно викликає подразнення на чутливій шкірі пахв і швидше зношує леза. Голіть волосся у напрямку їхнього росту (зверху вниз), так буде менше подразнення і врослого волосся. Часто обполіскуйте лезо, щоб видалити з нього залишки волосся і крему. Не проводьте лезом по одному місцю частіше ніж один раз, щоб уникнути подразнення. Після гоління обполосніть шкіру холодною водою – це звузить пори й кровоносні судини, що зменшить ризик запалення. Не наносьте одразу дезодорант, спочатку скористайтеся зволожувальним кремом або лосьйоном.



Голити чи ні – вибір кожного / Фото unsplash.com

Які методи крім гоління можна використовувати

Шугаринг. Епіляція (лазерна, фото, звичайний епілятор).

Шугаринг можна зробити і вдома, використавши цукор та лимонний сік. Однак варто бути обережним і дотримуватися правил безпеки: все має бути стерильно, а на шкіру не варто наносити гарячу суміш. Перед застосуванням пасти перевірте на зап'ясті, чи не викликає вона алергії.

Перед обранням методу видалення волосся порадьтеся з лікарем.