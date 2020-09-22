Гоління під пахвами: чи потрібно це робити та як
Гоління під пахвам – є необов’язковою процедурою. Її можна робити, якщо вам так комфортно. Але при неправильному голінні можуть з’явитись неприємні відчуття. Про те, як правильно голити під пахвами – читайте в матеріалі.
Побічні дії від неправильного гоління під пахвами – це свербіж, подразнення, порізи, висипання та вросле волосся, зазначає tolkosprosit.docplus.
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Шкіра під пахвами ніжна, тому неправильне гоління підвищує ймовірність зараження бактеріями, вірусами та грибками.
Для гоління краще використовувати спеціальний засіб / unsplash.com
Звідки прийшла мода на виголенні пахви?Приблизно 100 років тому мода на виголенні пахви прийшла в Європу разом з сукнями без рукавів. Але у 1970-х роках, коли був популярний рух хіпі, волосся під пахвами мало право на існування.
Сьогодні ж гоління під пахвами – це індивідуальний вибір кожного.
Як правильно голити під пахвами: 9 порад
- Леза мають бути госрті міняйте, як тільки вони тупіють. Це відбувається через місяць-півтора, якщо ви голите пахви двічі в тиждень. На змінних лезах іноді є спеціальні смужки-індикатори, які стають тьмяним, можна орієнтуватися на них.
- Перед голінням прийміть душ і помийте шкіру під пахвами зволожувальним гелем. Це допоможе пом'якшити волосся.
- Нанесіть на 2 – 3 хвилини будь-який засіб для гоління. Зверніть увагу: важливо залишити засіб на шкірі довше, це розм'якшить волоски й підніме їх над поверхнею шкіри.
- Краще не використовувати мило для гоління. Воно викликає подразнення на чутливій шкірі пахв і швидше зношує леза.
- Голіть волосся у напрямку їхнього росту (зверху вниз), так буде менше подразнення і врослого волосся.
- Часто обполіскуйте лезо, щоб видалити з нього залишки волосся і крему.
- Не проводьте лезом по одному місцю частіше ніж один раз, щоб уникнути подразнення.
- Після гоління обполосніть шкіру холодною водою – це звузить пори й кровоносні судини, що зменшить ризик запалення.
- Не наносьте одразу дезодорант, спочатку скористайтеся зволожувальним кремом або лосьйоном.
Голити чи ні – вибір кожного / Фото unsplash.com
Які методи крім гоління можна використовувати
- Шугаринг.
- Епіляція (лазерна, фото, звичайний епілятор).
Шугаринг можна зробити і вдома, використавши цукор та лимонний сік. Однак варто бути обережним і дотримуватися правил безпеки: все має бути стерильно, а на шкіру не варто наносити гарячу суміш. Перед застосуванням пасти перевірте на зап'ясті, чи не викликає вона алергії.