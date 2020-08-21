Люди, які пережили інфаркт, але продовжують вести активне статеве життя, мають більше шансів прожити довше, ніж ті, хто не займається сексом.

Дослідження провели вчені з Тель-Авівського університету та опублікували в American Journal of Medicine.

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Вони протягом 22 років спостерігали за 1120 пацієнтами обох статей, яким на момент першого інфаркту було до 65 років. За досліджуваний період померло 524 людини.

Секс до інфаркту

У порівнянні з людьми, які повідомляли, що взагалі не займалися сексом протягом року, що передував інфаркту, у тих, хто мав статеві контакти більш ніж один раз на тиждень, ймовірність померти упродовж періоду дослідження була на 27% нижче.

У тих, хто займався сексом раз на тиждень, ймовірність смерті була нижчою на 12%, а у тих, хто займався сексом рідше – на 8%.

Секс після інфаркту

Зв'язок між сексом і виживанням виявилася ще сильніше у пацієнтів, які вже пережили інфаркт, хоча в такому випадку було менше відмінностей між пацієнтами в плані частоти статевих контактів.

У порівнянні з тими пацієнтами, у яких не було статевих контактів, у тих, хто займався сексом рідше ніж один раз на тиждень протягом періоду спостереження, ймовірність смерті була нижчою на 28%. У тих же, хто займався сексом щотижня – на 37% менше, а у тих, хто займався сексом більше ніж раз в тиждень – на 33% нижче.