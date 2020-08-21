Нашли еще одну пользу регулярного секса
Люди, которые пережили инфаркт, но продолжают вести активную половую жизнь, имеют больше шансов прожить дольше, чем те, кто не занимается сексом.
Исследование провели ученые из Тель-Авивского университета и опубликовали в American Journal of Medicine.
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Они в течение 22 лет наблюдали за 1120 пациентами обоего пола, которым на момент первого инфаркта было до 65 лет. За исследуемый период умерло 524 человека.
Секс до инфаркта
По сравнению с людьми, которые сообщали, что вообще не занимались сексом в течение года, предшествовавшего инфаркту, у тех, кто имел половые контакты более чем один раз в неделю, вероятность умереть в течение периода исследования была на 27% ниже.
У тех, кто занимался сексом раз в неделю, вероятность смерти была ниже на 12%, а у тех, кто занимался сексом реже – на 8%.
Секс после инфаркта
Связь между сексом и выживанием оказалась еще сильнее у пациентов, которые уже пережили инфаркт, хотя в таком случае было меньше различий между пациентами в плане частоты половых контактов.
По сравнению с теми пациентами, у которых не было половых контактов, у тех, кто занимался сексом реже одного раза в неделю в течение периода наблюдения, вероятность смерти была ниже на 28%. У тех же, кто занимался сексом каждую неделю – на 37% меньше, а у тех, кто занимался сексом больше чем раз в неделю – на 33% ниже.