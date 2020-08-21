Люди, которые пережили инфаркт, но продолжают вести активную половую жизнь, имеют больше шансов прожить дольше, чем те, кто не занимается сексом.

Исследование провели ученые из Тель-Авивского университета и опубликовали в American Journal of Medicine.

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Они в течение 22 лет наблюдали за 1120 пациентами обоего пола, которым на момент первого инфаркта было до 65 лет. За исследуемый период умерло 524 человека.

Секс до инфаркта

По сравнению с людьми, которые сообщали, что вообще не занимались сексом в течение года, предшествовавшего инфаркту, у тех, кто имел половые контакты более чем один раз в неделю, вероятность умереть в течение периода исследования была на 27% ниже.

У тех, кто занимался сексом раз в неделю, вероятность смерти была ниже на 12%, а у тех, кто занимался сексом реже – на 8%.

Секс после инфаркта

Связь между сексом и выживанием оказалась еще сильнее у пациентов, которые уже пережили инфаркт, хотя в таком случае было меньше различий между пациентами в плане частоты половых контактов.

По сравнению с теми пациентами, у которых не было половых контактов, у тех, кто занимался сексом реже одного раза в неделю в течение периода наблюдения, вероятность смерти была ниже на 28%. У тех же, кто занимался сексом каждую неделю – на 37% меньше, а у тех, кто занимался сексом больше чем раз в неделю – на 33% ниже.