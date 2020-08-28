Вчені виявили, що протизаплідні препарати можуть знижувати ризик розвитку астми. Ймовірно, що це пов'язано зі зміною рівня жіночих гормонів.

Учені з Великої Британії та Швеції провели дослідження, яке доводить новий вплив протизаплідних препаратів на жіноче здоров'я.

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Гормональні препарати контрацепції у вигляді таблеток, пластирів або уколів знизили ризики розвитку астми на вибірці у півмільйона жінок.

Вчені також з’ясували, що симптоми астми більш поширені у хлопчиків в ранньому дитинстві, але у пубертатному віці у дівчаток частіше проявляються ознаки цієї хвороби.

Чому цей перехід відбувається в період статевого дозрівання? Чітко не вдалося з'ясувати, але логіка у тому є, адже статеві гормони грають важливу роль у патогенезі астми,

– зазначили дослідники.

Аналізи медичних даних понад 500 тисяч жінок у віці від 16 до 45 років свідчать про те, що гормональні контрацептиви можуть пригнічувати вироблення ендогенних статевих гормонів і таким чином знижувати ризик виникнення астми.

Крім того, у деяких жінок, які взяли участь у дослідженні, симптоми астми погіршувалися під час менструації. Вчені пов'язали це зі змінами рівня певних гормонів — естрадіолу і прогестерону.

Разом з тим, дослідники визнали, що вплив гормонів на розвиток астми у жінок слід вивчити детальніше, а гормональне лікування має ряд побічних ефектів та ризиків, зокрема утворення тромбів, збільшення ваги і розвиток психічних розладів.