Знайшли ще один вплив протизаплідних таблеток на жіночий організм
Вчені виявили, що протизаплідні препарати можуть знижувати ризик розвитку астми. Ймовірно, що це пов'язано зі зміною рівня жіночих гормонів.
Учені з Великої Британії та Швеції провели дослідження, яке доводить новий вплив протизаплідних препаратів на жіноче здоров'я.
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Гормональні препарати контрацепції у вигляді таблеток, пластирів або уколів знизили ризики розвитку астми на вибірці у півмільйона жінок.
Вчені також з’ясували, що симптоми астми більш поширені у хлопчиків в ранньому дитинстві, але у пубертатному віці у дівчаток частіше проявляються ознаки цієї хвороби.
Чому цей перехід відбувається в період статевого дозрівання? Чітко не вдалося з'ясувати, але логіка у тому є, адже статеві гормони грають важливу роль у патогенезі астми,
– зазначили дослідники.
Крім того, у деяких жінок, які взяли участь у дослідженні, симптоми астми погіршувалися під час менструації. Вчені пов'язали це зі змінами рівня певних гормонів — естрадіолу і прогестерону.
Разом з тим, дослідники визнали, що вплив гормонів на розвиток астми у жінок слід вивчити детальніше, а гормональне лікування має ряд побічних ефектів та ризиків, зокрема утворення тромбів, збільшення ваги і розвиток психічних розладів.