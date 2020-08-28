Ученые обнаружили, что противозачаточные препараты могут снижать риск развития астмы. Вероятно, это связано с изменением уровня женских гормонов.

Ученые из Великобритании и Швеции провели исследование, которое доказывает новое влияние противозачаточных препаратов на женское здоровье.

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Гормональные препараты контрацепции в виде таблеток, пластырей или уколов снизили риски развития астмы на выборке в полмиллиона женщин.

Ученые также выяснили, что симптомы астмы более распространены у мальчиков в раннем детстве, но в пубертатном возрасте у девочек чаще проявляются признаки этой болезни.

Почему этот переход происходит в период полового созревания? Четко не удалось выяснить, но логика в этом есть, ведь половые гормоны играют важную роль в патогенезе астмы,

– отметили исследователи.

Анализы медицинских данных более 500 тысяч женщин в возрасте от 16 до 45 лет свидетельствуют о том, что гормональные контрацептивы могут подавлять выработку эндогенных половых гормонов и таким образом снижать риск возникновения астмы.

Кроме того, у некоторых женщин, принявших участие в исследовании, симптомы астмы ухудшались во время менструации. Ученые связали это с изменениями уровня определенных гормонов – эстрадиола и прогестерона.

Вместе с тем, исследователи признали, что влияние гормонов на развитие астмы у женщин следует изучить подробнее, а гормональное лечение имеет ряд побочных эффектов и рисков, в частности образования тромбов, увеличение веса и развитие психических расстройств.