Нашли еще одно влияние противозачаточных таблеток на женский организм
Ученые обнаружили, что противозачаточные препараты могут снижать риск развития астмы. Вероятно, это связано с изменением уровня женских гормонов.
Ученые из Великобритании и Швеции провели исследование, которое доказывает новое влияние противозачаточных препаратов на женское здоровье.
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Гормональные препараты контрацепции в виде таблеток, пластырей или уколов снизили риски развития астмы на выборке в полмиллиона женщин.
Ученые также выяснили, что симптомы астмы более распространены у мальчиков в раннем детстве, но в пубертатном возрасте у девочек чаще проявляются признаки этой болезни.
Почему этот переход происходит в период полового созревания? Четко не удалось выяснить, но логика в этом есть, ведь половые гормоны играют важную роль в патогенезе астмы,
– отметили исследователи.
Кроме того, у некоторых женщин, принявших участие в исследовании, симптомы астмы ухудшались во время менструации. Ученые связали это с изменениями уровня определенных гормонов – эстрадиола и прогестерона.
Вместе с тем, исследователи признали, что влияние гормонов на развитие астмы у женщин следует изучить подробнее, а гормональное лечение имеет ряд побочных эффектов и рисков, в частности образования тромбов, увеличение веса и развитие психических расстройств.