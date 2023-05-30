Інтернет переповнений фотографіями їжі: на сайтах новин, у соціальних мережах і на рекламних банерах. Багато з цих зображень створені для продажу певних продуктів.

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Нове дослідження апетиту

Нове дослідження Орхуського університету показує, що перегляд фотографій їжі може мати протилежний ефект. Принаймні якщо ми не менше 30 разів дивимося на зображення одного і того ж продукту.

У наших експериментах ми показали, що коли учасники бачили одну й ту саму картинку з їжею 30 разів, вони почувалися ситішими, ніж до того, як побачили цю картинку. Люди, яким показували картинку багато разів, також обирали меншу порцію, ніж ті, хто бачили картину лише тричі. Те, як ми думаємо про нашу їжу, дуже важливе,

— пояснює один із дослідників Тьярк Андерсен.

Чому фото знижують апетит

У рамках досліджень мозку ці результати пояснюються так званою теорією обґрунтованого пізнання. Наприклад, якщо ви уявляєте собі, як кусаєте соковите яблуко, стимулюються ті самі області мозку, якби ви насправді його їсте. Щоб з'ясувати, як фотографії їжі впливають почуття ситості, Тьярк Андерсен та його колеги провели низку онлайн-експериментів на понад 1000 осіб. Учасникам дослідження показували картинки з їжею та фіксували зміну їхнього апетиту.

За даними ВООЗ, ожиріння є однією із найсерйозніших проблем зі здоров'ям, з якими стикається людство. І причина, через яку ми набираємо зайву вагу, полягає в тому, що ми їмо занадто багато їжі, особливо нездорової, і при цьому рідко займаємося спортом. Вчені сподіваються, що результати експерименту допоможуть боротися із проблемою надмірної ваги та ожиріння.