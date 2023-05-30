Интернет переполнен фотографиями еды: на новостных сайтах, в социальных сетях и на рекламных баннерах. Многие из этих изображений предназначены для продажи определенных продуктов.

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Новое исследование аппетита

Новое исследование Орхусского университета показывает, что просмотр фотографий пищи может иметь обратный эффект. По крайней мере, если мы не менее 30 раз смотрим на изображение одного и того же продукта.

В наших экспериментах мы показали, что когда участники видели одну и ту же картинку с едой 30 раз, они чувствовали себя более ситными, чем до того, как увидели эту картинку. Люди, которым показывали картинку много раз, также выбирали меньшую порцию, чем видевшие картину только трижды. То, как мы думаем о нашей пище, очень важно,

– объясняет один из исследователей Тьярк Андерсен.

Почему фото снижают аппетит

В рамках исследований мозга эти результаты объясняются так называемой теорией обоснованного познания. Например, если вы представляете себе, как кусаете сочное яблоко, стимулируются те же области мозга, если бы вы на самом деле его едите. Чтобы выяснить, как фотографии пищи влияют на чувство сытости, Тьярк Андерсен и его коллеги провели ряд онлайн-экспериментов более чем на 1000 человек. Участникам исследования показывали картинки с едой и фиксировали изменение их аппетита.

По данным ВОЗ, ожирение является одной из самых серьезных проблем со здоровьем, с которыми сталкивается человечество. И причина, по которой мы набираем лишний вес, заключается в том, что мы едим слишком много пищи, особенно нездоровой, и при этом редко занимаемся спортом. Ученые надеются, что результаты эксперимента помогут бороться с проблемой избыточного веса и ожирения.