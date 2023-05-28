Новое исследование лекарств против ожирения

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых фармацевтическими компаниями Novo Nordisk и Pfizer. Испытания поздних стадий пероральных препаратов, разработанных Novo Nordisk и Pfizer, показали схожие результаты с полученными при использовании инъекционного препарата для похудения Wegovy.

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В исследовании было вовлечено 667 взрослых лиц, которые имели избыточный вес или страдали от ожирения. В течение нескольких месяцев они получали таблетки, содержащие биологически активное вещество семаглутида. Этот компонент помогает взрослым людям снизить свой вес.

Таблетки вместо инъекций

Участники исследования, принимавшие пероральное лекарство, показали впечатляющие результаты через 68 недель. Они потеряли в среднем 17,4% своего веса по сравнению с 1,8% у тех, кто принимал плацебо. Даже те участники, которые не полностью придерживались рекомендаций по приему лекарства, все же потеряли 15,1% своего веса.

Препарат был признан "безопасным и хорошо переносимым". Наиболее распространенными побочными эффектами были легкие и умеренные желудочно-кишечные нарушения, которые со временем уменьшались.

Выбор между ежедневным приемом таблеток и еженедельными инъекциями для лечения ожирения потенциально дает выбор пациентам и врачам возможность выбрать то, что лучше всего соответствует индивидуальным предпочтениям в лечении,

– заявил глава отдела разработок компании Novo Nordisk Мартин Холст Ланге.

Фармацевтическая компания планирует подать заявку на одобрение ежедневных таблеток в США и Европе в ближайшее время. Это позволит врачам первичного звена назначать удобный вариант лечения пациентам, поскольку ежедневный прием таблеток более удобен для многих людей, чем еженедельные инъекции.