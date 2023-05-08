Ожирение – фактор риска преждевременной смерти, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Однако это правило "срабатывает" не всегда. В меньшей части случаев ожирение не приводит к тяжелым последствиям. Такой феномен называют метаболически здоровым ожирением (МЗ).

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Признаки ожирения

Диагностический критерий ожирения – индекс массы тела (ИМТ) выше 30. Чтобы сосчитать ИМТ, нужно разделить показатель массы тела в килограммах ростом в метрах в квадрате.

Ученые до сих пор не договорились о четких условиях, при которых ожирение можно назвать метаболически здоровым. Ранее предлагалось считать его таким, если на его фоне не развился метаболический синдром или резистентность тканей к инсулину.

Однако обширные исследования показали, что при ожирении без метаболического синдрома риск смерти от всех причин и болезней сердца может оставаться повышенным (выше, чем у людей с нормальным весом). То есть, называть такое ожирение здоровым можно далеко не всегда. Другие формулировки, например, с учетом объема талии, также не получили всеобщего признания.

Резистентность к инсулину – состояние, при котором реакция тканей не этот гормон ослабевает. В результате в клетки попадает меньше глюкозы, а поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чтобы компенсировать возбуждение. Это состояние – фактор риска сахарного диабета.

Метаболический синдром диагностируют, если у человека есть как минимум три из следующих симптомов:

повышенный уровень сахара в крови;

низкий уровень "хорошего" холестерина в крови;

высокий уровень триглицеридов в крови;

большой объем талии или фигура в форме "яблока";

высокое АД.

Каждый из перечисленных факторов опасен сам по себе. Когда они накапливаются, риск сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает.

Критерии безопасного ожирения

Группа немецких ученых выработала альтернативный подход к определению Минздрава. Они проанализировали данные более 380 тысяч человек, взятых из двух баз: британского Биобанка и обширного исследования NHANES (оно было посвящено связи питания и здоровья). Средний возраст участников составил 41 – 56 лет.

Авторы пришли к выводу, что метаболически здоровое ожирение отвечает следующим критериям:

систолическое (верхнее) АД – не выше 130 мм ртутного столба без применения лекарств против гипертонии;

соотношение объема талии к объему бедер – не более 0,95 для женщин и 1,3 для мужчин;

отсутствие сахарного диабета 2 типа.

У участников исследования по Минздраву, которое отвечало этим критериям, в течение 8 – 14 лет наблюдения риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и от всех причин был практически на том же уровне, что и у людей без ожирения.

Авторы обнаружили, что уровень "плохого холестерина" и других липидов крови вопреки ожиданиям не влиял на риск смерти участников исследования с ожирением. Поэтому этот показатель в определение Минздрава не был включен.

Ученые указали, что их определение МЗ может распространяться только на людей, ИМТ которых не более 40. У людей с тяжелым ожирением риск смерти увеличивается независимо от других критериев.