Нове дослідження ліків проти ожиріння

Про це свідчать результати досліджень, проведених фармацевтичними компаніями Novo Nordisk і Pfizer. Випробування пізніх стадій пероральних препаратів, розроблених Novo Nordisk та Pfizer, показали схожі результати з тими, що були отримані під час використання ін'єкційного препарату для схуднення Wegovy.

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У дослідженні було залучено 667 дорослих осіб, які мали надмірну вагу або страждали від ожиріння. Протягом декількох місяців вони отримували таблетки, що містили біологічно активну речовину семаглутид. Цей компонент допомагає дорослим людям зменшити свою вагу.

Таблетки замість ін'єкцій

Учасники дослідження, які приймали пероральні ліки, показали вражаючі результати через 68 тижнів. Вони втратили в середньому 17,4% своєї ваги, у порівнянні з 1,8% у тих, хто приймав плацебо. Навіть ті учасники, які не повністю дотримувалися рекомендацій щодо прийому ліків, все ж втратили 15,1% своєї ваги.

Препарат був визнаний "безпечним й тим, що добре переноситься". Найпоширенішими побічними ефектами були легкі та помірні шлунково-кишкові розлади, які з часом зменшувалися.

Вибір між щоденним прийманням таблеток та щотижневими ін'єкціями для лікування ожиріння потенційно дає вибір пацієнтам та лікарям можливість обрати те, що найкраще відповідає індивідуальним перевагам у лікуванні,

– заявив глава відділу розробок компанії Novo Nordisk Мартін Холст Ланге.

Фармацевтична компанія планує подати заявку на схвалення щоденних таблеток у США та Європі найближчим часом. Це дасть можливість лікарям первинної ланки призначати зручний варіант лікування пацієнтам, оскільки щоденне приймання таблеток є більш зручним для багатьох людей, ніж щотижневі ін'єкції.