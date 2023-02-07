Небезпечні унітази

Виявилося, що після змиву частинки піднімаються в повітрі аж на півтора метра. Це підриває звичну думку про безпечність та гігієнічність сучасних туалетів.

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До того, часткам вистачає восьми секунд, щоб поширитись у просторі. Встигнути втекти з кабінки за цей час навряд чи вдасться. Тому є можливість підхопити мікроби, відвідавши громадський туалет.

Як поширюються бактерії після змиву унітаза: дивитись відео

Чим можна заразитися в туалеті

Хороша новина: коронавірусом так захворіти не вийде. Частинки вірусу можна знайти в людських фекаліях, але аерозольним шляхом, через потрапляння крапельок повітря в організм, він не передається.

Погана новина: ви можете підхопити кишкову паличку. Вчені у своїй роботі зазначили, що умови проведення експерименту зовсім не схожі на громадські туалети, якими ми користуємося. Їхні унітази не використовувалися безліч разів людьми з різною мікрофлорою – і не забивалися.

Поки що неясно, що робити з цією інформацією. Ймовірно, продовжувати дотримуватися гігієни – мити руки частіше. А ще згадати, що взагалі мікроби є скрізь, навіть в нашому домі.