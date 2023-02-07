Опасные унитазы

Оказалось, что после смыва частицы поднимаются в воздухе на полтора метра. Это подрывает привычную мысль о безопасности и гигиеничности современных туалетов.

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К тому же долям хватает восьми секунд, чтобы распространиться в пространстве. Успеть сбежать из кабинки за это время вряд ли удастся. Поэтому можно подхватить микробы, посетив общественный туалет.

Как распространяются бактерии после смыва унитаза: смотреть видео

Чем можно заразиться в туалете

Хорошая новость: коронавирусом так заболеть не получится. Частицы вируса можно найти в человеческих фекалиях, но аэрозольным путем из-за попадания капелек воздуха в организм он не передается.

Плохая новость: вы можете подхватить кишечную палочку. Ученые в своей работе отметили, что условия проведения эксперимента совсем не похожи на общественные туалеты, которыми мы пользуемся. Их унитазы не использовались множество раз людьми с разной микрофлорой – и не забивались.

Пока неясно, что делать с этой информацией. Вероятно, продолжать соблюдать гигиену – мыть руки чаще. А еще вспомнить, что вообще микробы есть везде, даже в нашем доме.