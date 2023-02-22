Проблема лікування СНІДу

СНІД – складне захворювання, і щороку понад пів мільйона людей гинуть через хвороби пов'язані зі СНІДом. На щастя, цей показник стабільно падає, і сьогодні у світі живе близько 40 мільйонів людей з діагнозом "ВІЛ-інфікування". Багато хто з них веде практично звичайний спосіб життя, нехай і змушений регулярно приймати ліки, що пригнічують вірусну активність.

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Однак у січні 2011 року 53-річному ВІЛ-інфікованому чоловікові поставили не менш страшний діагноз – "гострий мієлоїдний лейкоз", або рак крові, який без лікування призводить до смерті протягом кількох місяців. В основному цю хворобу лікують шляхом хімієтерапії, але іноді використовують і трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин, яка замінює "зламані" кровотворні клітини пацієнта нормальними клітинами з кісткового мозку донора.

У лютому 2013 року пацієнту провели трансплантацію стовбурових клітин, при якій донором виступила жінка з двома копіями мутації у гені, що кодує корецептор ВІЛ CCR5: такі клітини стійкі до зараження вірусом імунодефіциту. Це гарантує, що після трансплантації нові клітини нормально функціонуватимуть в організмі зараженого ВІЛ реципієнта.

Нова успішна терапія СНІДу

Після курсу хімієтерапії та кількох інфузій донорських лімфоцитів пацієнт продовжив приймати противірусні препарати, однак у клітинах його крові не було й слідів вірусу. У листопаді 2018 року антиретровірусна терапія за згодою пацієнта була припинена, проте лікарі не виявили зростання концентрації вірусу або імунної відповіді організму ні одразу після припинення лікування, ні через чотири роки.

Хоча процедура трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин вважається досить ризикованою і її проводять невеликій кількості пацієнтів з важкими формами раку крові, в майбутньому вона може стати основою для нового способу лікування СНІДу.