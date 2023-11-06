Вплив кето-дієти на рак грудей

Кето-дієта має підвищений вміст жирів та низький рівень вуглеводів, її не вперше використовують для досліджень у контексті боротьби з раком. Вона стимулює організм перемикатися на використання кетонових тіл замість глюкози як головне джерело енергії.

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Такий перехід у метаболізмі може створити несприятливі умови для ракових клітин, які зазвичай для живлення використовують гліколіз – процес розщеплення вуглеводів.

Проте впевнено заявити про позитивний ефект такого типу харчування поки що не можна. Деякі дослідження повідомляють про позитивний вплив кето-дієти на якість та тривалість життя при раку молочної залози, інші не показують такого взаємозв'язку.

Автори літературного огляду говорять про необхідність подальших досліджень, які покажуть вплив дієти як на прогресування пухлини, так і на стан здоров'я загалом.

Здоровим людям таку дієту краще не куштувати – такий тип харчування може негативно вплинути на здоров'я печінки.

Що потрібно знати про рак грудей

Рак молочної залози починається, коли в грудях порушується механізм поділу клітин. У здоровому організмі клітини постійно вмирають, але на їхньому місці з'являються нові. Ракові клітини діляться швидше, ніж потрібно, і накопичуються утворюючи пухлину. Рак може поширитися з грудей у ​​лімфатичні вузли та інші органи та тканини – це називається метастазуванням.

Зазвичай перший помітний симптом – це гуля (пухлина) в ділянці грудей або пахви.

Серед інших симптомів можуть бути:

припухлість частини грудей;

подразнення чи ямочки на шкірі грудей;

почервоніння та лущення в області сосків;

втягування соска всередину;

біль у ділянці соска;

виділення із сосків, у тому числі кров;

зміна розміру чи форми грудей;

біль у грудях.

У більшості випадків пухлина в ділянці грудей викликана іншими безпечними станами, які раком не є і не підвищують ризик його розвитку. Наприклад, це може бути фіброаденома (розростання тканин грудей) або кіста (скупчення рідини). Але не варто ставити діагноз самостійно. Якщо ви помітили новоутворення у грудях, потрібно звернутися до лікаря.