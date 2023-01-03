Завдяки здатності викликати мутації в ракових клітинах, нещодавно ідентифікована "мішень" має потенціал для нових методів лікування, спрямованих на боротьбу зі смертельними захворюваннями.

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Нове дослідження раку

В рамках нового дослідження біологи вивчили роль ферментів. Вчені використали доклінічну модель раку сечового міхура – ​​APOBEC3G. Вони виявили, що фермент у рази збільшує кількість мутацій у пухлинних клітинах. Наприклад, він відіграє величезну роль в еволюції раку сечового міхура.

Цитозиновий нуклеотид (літера "С" у генетичному коді) хімічно модифікується ферментами APOBEC3 для зміни РНК чи ДНК. Це призводить до того, що виникає неправильний нуклеотид. Примітно, що ці ферменти, особливо APOBEC3G, зазвичай працюють проти ретровірусів, таких як ВІЛ, змінюючи цитозини у вірусному геномі, щоб перешкоджати репродукції вірусу.

Фермент, який допомагає раку

Ферменти APOBEC3, які, як відомо, небезпечні для клітинної ДНК, знаходили у високих концентраціях у ракові клітини. Дослідження, проведене у 2016 році, також пов'язує ці мутації зі стійкістю до методів хімієтерапевтичного лікування. Нове відкриття пояснює, чому деякі види раку важко піддаються лікуванню через їхню здатність захищатися від класичної терапії.

Результати дослідження пояснюють, чому рак впливає на APOBEC3, змінюючи геном та провокуючи мутації. Також це підвищує здатність до диверсифікації та "еволюції", забезпечуючи ріст та розповсюдження онкологічних клітин, попри імунний захист та лікування.