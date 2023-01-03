Благодаря способности вызывать мутации в раковых клетках, недавно идентифицированная "мишень" имеет потенциал для новых методов лечения, направленных на борьбу со смертельным заболеванием.

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Новое исследование рака

В рамках нового исследования биологи изучили роль ферментов. Ученые использовали доклиническую модель рака мочевого пузыря – APOBEC3G. Они обнаружили, что фермент в разы увеличивает количество мутаций в опухолевых клетках. К примеру, он играет огромную роль в эволюции рака мочевого пузыря.

Цитозиновый нуклеотид (буква "C" в генетическом коде) химически модифицируется ферментами APOBEC3 для изменения РНК или ДНК. Это приводит к тому, что возникает неверный нуклеотид. Примечательно, что эти ферменты, особенно APOBEC3G, обычно работают против ретровирусов, таких как ВИЧ, изменяя цитозины в вирусном геноме, чтобы препятствовать репродукции вируса.

Фермент, помогающий раку

Ферменты APOBEC3, которые, как известно, небезопасны для клеточной ДНК, находили в высоких концентрациях в раковых клетках. Исследование, проведенное в 2016 году, также связывает эти мутации со стойкостью к методам химиотерапевтического лечения. Новое открытие объясняет, почему некоторые виды рака трудно поддаются лечению из-за их способности защищаться от классической терапии.

Результаты исследования объясняют, почему рак влияет на APOBEC3, изменяя геном и провоцируя мутации. Также это повышает способность к диверсификации и "эволюции", обеспечивая рост и распространение онкологических клеток, несмотря на иммунную защиту и лечение.