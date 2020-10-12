У грипоподібних захворювань, інфаркту та інсульту приблизно однакова сезонність – ними частіше хворіють в зимові місяці. Відомо, що після перенесеного грипу ці серцево-судинні катастрофи трапляються частіше.

У новому дослідженні, опублікованому в Journal of the American Heart Association, вчені проаналізували зв'язок між ефективністю вакцини проти сезонного грипу і ризиком розвитку інфаркту та інсульту.

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Вчені з Університету штату Нью-Йорк обробили дані про людей, які були госпіталізовані з 2014 по 2015 рік в США з інфарктом, інсультом та грипоподібними хворобами.

Грип та серцево-судинні захворювання

Згідно з новими даними, інфаркт у людей частіше розвивається протягом семи днів після початку грипоподібного захворювання. Для інсульту характерно відставання за часом: зазвичай він трапляється через 7-15 днів, але підвищений ризик зберігається протягом місяця.

У вчених не було даних про те, чи були щеплені від грипу учасники дослідження. Вони орієнтувалися на ефективність вакцини проти грипу в кожен сезон, охоплених наглядом. Добре відомо, що ефективність цієї вакцини неоднакова в різні роки.

Вакцина проти грипу захистить серце та судини

Виявилося, що в роки, коли ефективність вакцини була вище, кількість людей з грипоподібними симптомами, у яких розвивалися інфаркт або інсульт, була нижча. Раніше дослідження показували, що у людей, які нехтують вакцинацією від грипу, ризик інфаркту протягом року вище в шість разів.

Вчені припускають, що вакцинація проти грипу може грати важливу роль в профілактиці інфаркту та інсульту. Вони вказують, що це питання ще не закрите, його належить вивчити краще.