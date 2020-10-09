Україна закупить вакцини проти грипу для людей з груп ризику: хто отримає щеплення безкоштовно
Міністерство охорони здоров’я за бюджетні кошти закупить 1,41 мільйон доз вакцин проти грипу для імунізації людей з груп ризику.
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко підкреслив, що вакцинація проти грипу особливо важлива для людей з групи ризику інфікування, повідомляє пресслужба МОЗ.
До теми В українських аптеках вже з'явились вакцини проти грипу
Відомо, що у нашій півкулі циркулюватимуть чотири штами грипу:
- вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09;
- вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
- вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);
- вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).
Відповідні вакцини вже розроблено та зареєстровано. Зокрема, трьохвалентна вакцина проти грипу від компанії "Джіксі Флю" вже є в українських аптеках.
Віктор Ляшко
“Настає сезон грипу. В умовах пандемії COVID-19, аби уникнути можливого поєднання цих двох хвороб у пацієнтів, ми постійно наголошуємо на важливості вакцинації від грипу. Особливо важливо це для людей з груп ризику інфікування”.
Хто отримає безкоштовну вакцину проти грипу
За словами Віктора Ляшка, МОЗ закупило вакцини проти грипу для щеплення медичних працівників, освітян, працівників поліції та прикордонної служби.
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