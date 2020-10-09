Министерство здравоохранения за бюджетные средства закупит 1,41 миллион доз вакцин против гриппа для иммунизации людей из групп риска.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что вакцинация против гриппа особенно важна для людей из группы риска инфицирования, сообщает прессслужба МИНЗДРАВА.

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Известно, что в нашем полушарии будут циркулировать четыре штамма гриппа:

вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный V/Washington/02 / 2019 (линия B Victoria); вирус, подобный B / Phuket/3073 / 2013 (линия B / Yamagata).

Соответствующие вакцины уже разработаны и зарегистрированы. В частности, трехвалентная вакцина против гриппа от компании "Джикси Флю" уже есть в украинских аптеках.

Виктор Ляшко "Наступает сезон гриппа. В условиях пандемии COVID-19, чтобы избежать возможного сочетания этих двух болезней у пациентов, мы постоянно подчеркиваем важность вакцинации от гриппа. Особенно важно это для людей из групп риска инфицирования”.

Кто получит бесплатную вакцину против гриппа

По словам Виктора Ляшко, МИНЗДРАВ закупил вакцины против гриппа для прививки медицинских работников, педагогов, работников полиции и пограничной службы.