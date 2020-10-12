В гриппоподобных заболеваний, инфаркта и инсульта примерно одинаковая сезонность – ими чаще болеют в зимние месяцы. Известно, что после перенесенного гриппа эти сердечно-сосудистые катастрофы случаются чаще.

В новом исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association, ученые проанализировали связь между эффективностью вакцины против сезонного гриппа и риском развития инфаркта и инсульта.

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Ученые из Университета штата Нью-Йорк обработали данные о людях, которые были госпитализированы с 2014 по 2015 год в США с инфарктом, инсультом и гриппоподобными болезнями.

Грипп и сердечно-сосудистые заболевания

Согласно новым данным, инфаркт у людей чаще развивается в течение семи дней после начала гриппоподобного заболевания. Для инсульта характерно отставание по времени: обычно он случается через 7 15 дней, но повышенный риск сохраняется в течение месяца.

У ученых не было данных о том, были ли привиты от гриппа участники исследования. Они ориентировались на эффективность вакцины против гриппа в каждый сезон, охваченный наблюдением. Хорошо известно, что эффективность этой вакцины неодинакова в разные годы.

Вакцина против гриппа защитит сердце и сосуды

Оказалось, что в годы, когда эффективность вакцины была выше, количество людей с гриппоподобными симптомами, в которых развивались инфаркт или инсульт, было ниже. Ранее исследования показывали, что у людей, которые пренебрегают вакцинацией от гриппа, риск инфаркта в течение года выше в шесть раз.

Ученые предполагают, что вакцинация против гриппа может играть важную роль в профилактике инфаркта и инсульта. Они указывают, что этот вопрос еще не закрыт, его предстоит изучить лучше.