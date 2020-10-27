Вчені виявили широкий спектр генів, які раніше не розглядались як мішені для лікування коронавірусної інфекції. Вчені виявили, що у поєднанні з деякими препаратами вони зменшують вірусне навантаження у тисячу разів.

Група вчених з Нью-Йоркського центру геномів, університету Нью-Йорка та Медичної школи Ікана на горі Синай дослідила, які генетичні модифікації роблять клітини легенів людини стійкішими до SARS-CoV-2. Робота науковців опублікована у журналі Cell.

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Дослідники виявили, що нові генетичні мішені з використанням малих молекул (ліків) значно зменшують вірусне навантаження, а з деякими препаратами – до 1000 разів. Ці результати можуть допомогти у пошуках нових видів терапій, ефективних при лікуванні COVID-19.

Що це за гени і як їх вдалося знайти

Поєднавши широкомасштабний скринінг CRISPR, який використовують для пошуку генетичних факторів різних захворювань, з одноклітинним РНК-секвенуванням вчені знайшли дещо несподіване.

Вони встановили, що втрата одного окремого гена може забезпечити стійкість до коронавірусу. Так, ген RAB7A, який впливає на потрапляння білку АСЕ2 до клітинної мембрани, має вирішальне значення. Якщо його забрати, це допоможе запобігти потраплянню інфекції всередину клітини.

Натомість використання препарату амлодипін підвищує рівень клітинного холестерину та блокує інфекцію SARS-CoV-2.

Вчені підкреслили, що це дослідження дає краще зрозуміти, як гени-господарі впливають на потрапляння вірусів у клітини організму. Вони сподіваються, що їхня робота відкриє нові шляхи терапії коронавірусної інфекції та допоможе прискорити одужання хворих людей.