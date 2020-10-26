Відомо, що COVID-19 порушує роботу усіх систем організму, зокрема негативно впливає на нервову систему та роботу мозку. Втім, яким чином коронавірусна хвороба впливає на мозок – досі було невідомо, як і те, чи безпосередньо клітини SARS-CoV-2 винні у наслідках, чи це наслідок загального занедужання.

Нове дослідження опублікували вчені з Гетеборзького університету. Робота свідчить про те, що більш імовірно такі ускладнення викликані реакцією імунної системи на SARS-CoV-2, а не прямим впливом вірусу на нервову систему.

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Важкі наслідки викликані не самими вірусом, а реакцією організму на нього.

Аналіз даних пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 показали, що після зараження у декого з них з'явились різні неврологічні розлади, зокрема галюцинації, розлади особистості, проблеми з пам'яттю і інші.

Найчастіше ці ускладнення виникають після важкої форми COVID-19 і зазвичай мають тимчасовий характер.

Як проводили дослідження

Висновки вчених базуються на даних аналізу спинномозкової рідини пацієнтів з помірною та важкою формою COVID-19. У всіх були ознаки ураження головного мозку. Згодом зразки проаналізували на наявність біомаркерів, що показують реакцію мозку на інфекцію.

У кожного з них зафіксували підвищені рівні біомаркерів запалення – неоптерину бета-2-мікроглобуліну, що вказує на значну активацію клітин головного мозку. У двох випадках також спостерігалося підвищення рівня NfL, який показує ймовірність пошкодження нервових клітин.

Ми не виявили вірус в спинномозковій рідині,

– зазначили автори.

Перспективи дослідження

В цілому, на думку авторів, при коронавірусному захворюванні незвичайна клінічна картина з вираженими запаленням і іноді пошкодженням нервових клітин, але без участі імунних клітин з кровотоку і пошкоджень гематоенцефалічного бар'єра.

Очевидно, що механізми виникнення таких симптомів при COVID-19 відрізняються від інших вірусних інфекцій.

Подальші дослідження дозволять дізнатися більше про ці процеси, щоб вчасно запобігати важким ускладненням не тільки в гострій фазі, але і довгостроковій перспективі.