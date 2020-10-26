Известно, что COVID-19 нарушает работу всех систем организма, в частности негативно влияет на нервную систему и работу мозга. Впрочем, каким образом коронавирусная болезнь влияет на мозг – до сих пор было неизвестно, как и то, непосредственно ли клетки SARS-CoV-2 виноваты в последствиях, или это следствие общего недомогания.

Новое исследование опубликовали ученые из Гетеборгского университета. Работа свидетельствует о том, что более вероятно такие осложнения вызваны реакцией иммунной системы на SARS-CoV-2, а не прямым воздействием вируса на нервную систему.

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Тяжелые последствия вызваны не самими вирусом, а реакцией организма на него.

Анализ данных пациентов, переболевших COVID-19 показали, что после заражения у некоторых из них появились различные неврологические расстройства, в частности галлюцинации, расстройства личности, проблемы с памятью и другие.

Чаще всего эти осложнения возникают после тяжелой формы COVID-19 и обычно имеют временный характер.

Как проводили исследования

Выводы ученых базируются на данных анализа спинномозговой жидкости пациентов с умеренной и тяжелой формой COVID-19. У всех были признаки поражения головного мозга. Впоследствии образцы проанализировали на наличие биомаркеров, показывающих реакцию мозга на инфекцию.

У каждого из них зафиксировали повышенные уровни биомаркеров воспаления – неоптерина бета-2-микроглобулина, что указывает на значительную активацию клеток головного мозга. В двух случаях также наблюдалось повышение уровня NfL, который показывает вероятность повреждения нервных клеток.

Мы не обнаружили вирус в спинномозговой жидкости,

– отметили авторы.

Перспективы исследования

В целом, по мнению авторов, при коронавирусном заболевании необычная клиническая картина с выраженными воспалением и иногда повреждением нервных клеток, но без участия иммунных клеток из кровотока и повреждений гематоэнцефалического барьера.

Очевидно, что механизмы возникновения таких симптомов при COVID-19 отличаются от других вирусных инфекций.

Дальнейшие исследования позволят узнать больше об этих процессах, чтобы вовремя предотвращать тяжелые осложнения не только в острой фазе, но и долгосрочной перспективе.