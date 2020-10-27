Ученые обнаружили широкий спектр генов, которые ранее не рассматривались как мишени для лечения коронавирусной инфекции. Ученые обнаружили, что в сочетании с некоторыми препаратами они уменьшают вирусную нагрузку в тысячу раз.

Группа ученых из Нью-Йоркского центра геномов, Университета Нью-Йорка и Медицинской школы Икана на горе Синай исследовала, какие генетические модификации делают клетки легких человека устойчивее к SARS-CoV-2. Работа ученых опубликована в журнале Cell.

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Исследователи обнаружили, что новые генетические мишени с использованием малых молекул (лекарств) значительно уменьшают вирусную нагрузку, а с некоторыми препаратами – до 1000 раз. Эти результаты могут помочь в поиске новых видов терапий, эффективных при лечении COVID-19.

Что это за гены и как их удалось найти

Совместив широкомасштабный скрининг CRISPR, который используют для поиска генетических факторов различных заболеваний, с одноклеточным РНК-секвенированием ученые нашли несколько неожиданное.

Они установили, что потеря одного отдельного гена может обеспечить устойчивость к коронавирусу. Так, ген RAB7A, который влияет на попадание белка АСЕ2 в клеточную мембрану, имеет решающее значение. Если его забрать, это поможет предотвратить попадание инфекции внутрь клетки.

Вместо этого использование препарата Амлодипин повышает уровень клеточного холестерина и блокирует инфекцию SARS-CoV-2.

Ученые подчеркнули, что это исследование дает лучше понять, как гены-хозяева влияют на попадание вирусов в клетки организма. Они надеются, что их работа откроет новые пути терапии коронавирусной инфекции и поможет ускорить выздоровление больных людей.