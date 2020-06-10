Два небезпечних штами туберкульозу виявили у східноафриканських пацієнтів. Вони виявилися мультирезистентними формами захворювання.

Виділення штамів в окремі стало можливо завдяки новому молекулярному тесту Deeplex-MycTB, пише MedicalXpress.

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Ці штами належать до досі невідомої бактеріальної лінії, мабуть, обмеженої районом Великих африканських озер.

Мультирезистентний туберкульоз – що це? Це найтяжча форма туберкульозу. Її лікування є довшим і дорожчим, та менш ефективним. Ця форма захворювання є стійкою до щонайменше двох найефективніших протитуберкульозних препаратів (ізоніазиду та рифампіцину).

Аналіз геному показує, що ця лінія походить від родового типу, який передує точці розгалуження, загальної для всіх інших відомих нині поширених штамів туберкульозу.

Це відкриття підтверджує гіпотезу східноафриканського походження туберкульозної палички, яка залишається основною причиною смерті з інфекційних причин, і дає додаткові молекулярні підказки про еволюцію.

Дослідження провела міжнародна група під керівництвом вчених з Лілльського центру інфекцій і імунітету у Франції.



Симптоми туберкульозу / Інфографіка 24 каналу