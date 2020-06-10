Два опасных штамма туберкулеза обнаружили у восточноафриканских пациентов. Они оказались мультирезистентными формами заболевания.

Выделение штаммов в отдельные стало возможно благодаря новому молекулярному тесту Deeplex-MycTB, пишет MedicalXpress.

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Эти штаммы относятся к до сих пор неизвестной бактериальной линии, возможно, ограниченной районом Великих африканских озер.

Мультирезистентный туберкулез – что это? Это самая тяжелая форма туберкулеза. Ее лечение является долгим и дорогим, и менее эффективным. Эта форма заболевания устойчива как минимум к двум эффективным противотуберкулезным препаратам (изониазиду и рифампицину).

Анализ генома показывает, что эта линия происходит от родового типа, который предшествует точке ответвления, общей для всех других известных ныне распространенных штаммов туберкулеза.

Это открытие подтверждает гипотезу восточноафриканского происхождения туберкулезной палочки, которая остается основной причиной смерти по инфекционным причинам, и дает дополнительные молекулярные подсказки об эволюции.

Исследование провела международная группа под руководством ученых из Лилльского центра инфекций и иммунитета во Франции.



Симптомы туберкулеза / Инфографика 24 канала