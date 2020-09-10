Вчені синтезували білок, який здатний пригнічувати коронавірусну інфекцію. Новий препарат створили за допомогою комп'ютерного моделювання.

За допомогою комп'ютерного моделювання вчені з США створили ефективний і стабільний противірусний препарат, що блокує коронавірусну інфекцію не гірше моноклональних антитіл, але більш надійний і простий у виробництві, повідомляє Science Daily.

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Новий препарат запобігає проникненню вірусу в клітини організму.

Нові білки, які створили вчені, щільно з'єднуються з білками шипованого відростка SARS-CoV-2 і заважають їм інфікувати клітини.

Найефективніший противірусний кандидат показав себе у випробуваннях як мінімум не гірше, ніж добре відомі медикам моноклональні антитіла до SASR-CoV-2, до того ж їх легше виробляти, вони набагато стабільніші і, в потенціалі, не потребують зберігання при низькій температурі.

Наш успіх в розробці родинних противірусних білків з нуля — ще один доказ того, що комп'ютерні технології можна використовувати для створення перспективних лікарських препаратів,

– заявив старший дослідник Девід Бейкер.

До слова, наразі не затвердили жодного препарату для лікування коронавірусного захворювання. Пацієнтам надають терапевтичну допомогу ліками, що вже довели свою ефективність проти інших недуг.