Ученые синтезировали белок, который способен подавлять коронавирусную инфекцию. Новый препарат создали с помощью компьютерного моделирования.

С помощью компьютерного моделирования ученые из США создали эффективный и стабильный противовирусный препарат, блокирующий коронавирусную инфекцию не хуже моноклональных антител, но более надежный и простой в производстве, сообщает Science Daily.

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Новый препарат предотвращает проникновение вируса в клетки организма.

Новые белки, которые создали ученые, плотно соединяются с белками шипованного отростка SARS-CoV-2 и мешают им инфицировать клетки.

Самый эффективный противовирусный кандидат показал себя в испытаниях как минимум не хуже, чем хорошо известные медикам моноклональные антитела к SASR-CoV-2, к тому же их легче производить, они намного стабильнее и, в потенциале, не требуют хранения при низкой температуре.

Наш успех в разработке родственных противовирусных белков с нуля – еще одно доказательство того, что компьютерные технологии можно использовать для создания перспективных лекарственных препаратов,

– заявил старший исследователь Дэвид Бейкер.

К слову, пока не утвердили ни одного препарата для лечения коронавирусного заболевания. Пациентам оказывают терапевтическую помощь лекарствами, которые уже доказали свою эффективность против других недугов.