ВІЛ складно викорінити з організму, адже під час "сплячки" він є недосяжним для лікарських препаратів. Втім, вченим вдалося знайти спосіб, як пробудити вірус та повністю його знищити.

Дослідники зі США перебрали близько 30 тисяч різних варіантів та підібрали правильну молекулу-антибіотик. Вона допомагає пробудити інфекцію, після цього знищує її, повідомляє EurekAlert.

До теми Павутина смерті: новий метод вбиває ракові клітини за 4 години

Нині існує антиретровірусна терапія, завдяки якій люди з ВІЛ можуть жити на повну, якщо щодня прийматимуть ліки. Але, якщо припинити прийом медикаментів, вірус знову повернеться.

ВІЛ може довгий час перебувати у сплячці, ховаючись усередині геному людини. Тож позбутися вірусу можна лише у тому випадку, якщо його розбудити та знищити до того, як у нього з'явиться шанс знову проникнути в клітини організму.

Що відомо про нову молекулу, яка знищує ВІЛ

Вчені з Університету Мічигану довго шукали спосіб знищити ВІЛ. Ще в 1998 році вони виявили, що вірус використовує білок Nef для того, аби сховатися від імунної системи.

Дослідники перевірили близько 30 000 молекул, які могли б пригнічувати дію цього білка. Старання не минули даремно, адже вони таки знайшли необхідний клас молекул-антибіотиків.

Вони доволі розповсюджені в лабораторних експериментах, але вважаються токсичними й небезпечними для організму. Але група дослідників помітила, що одна з молекул цього класу (конканаміцин А) пригнічує Nef в набагато меншій концентрації, ніж інші. Тобто вона не становить загрозу організму людини через невелику дозу.

На жаль, препарат поки що не готовий до клінічних випробувань. Необхідно провести значно більше досліджень і оптимізувати з'єднання. Але у вчених з'явилася надія, адже людство на крок наблизилося до можливості лікування ВІЛ.