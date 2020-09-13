ВИЧ сложно искоренить из организма, ведь во время "спячки" он недостижим для лекарственных препаратов. Впрочем, ученым удалось найти способ, как пробудить вирус и полностью его уничтожить.

Исследователи из США взяли около 30 тысяч различных вариантов и подобрали правильную молекулу-антибиотик. Она помогает пробудить инфекцию, после этого уничтожает ее, сообщает EurekAlert.

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В настоящее время существует антиретровирусная терапия, благодаря которой люди с ВИЧ могут жить на полную, если ежедневно будут принимать лекарства. Но, если прекратить прием медикаментов, вирус снова вернется.

ВИЧ может долгое время находиться в спячке, прячась внутри генома человека. Поэтому избавиться от вируса можно только в том случае, если его разбудить и уничтожить до того, как у него появится шанс снова проникнуть в клетки организма.

Что известно о новой молекуле, которая уничтожает ВИЧ

Ученые из Университета Мичигана долго искали способ уничтожить ВИЧ. Еще в 1998 году они обнаружили, что вирус использует белок Nef для того, чтобы скрыться от иммунной системы.

Исследователи проверили около 30 тысяч молекул, которые могли бы подавлять действие этого белка. Старания не прошли зря, ведь они все же нашли необходимый класс молекул антибиотиков.

Они довольно распространены в лабораторных экспериментах, но считаются токсичными и опасными для организма. Но группа исследователей заметила, что одна из молекул этого класса (конканамицин А) подавляет Nef в гораздо меньшей концентрации, чем другие. То есть она не представляет угрозу организму человека через небольшую дозу.

К сожалению, препарат пока не готов к клиническим испытаниям. Необходимо провести гораздо больше исследований и оптимизировать соединения. Но у ученых появилась надежда, ведь человечество на шаг приблизилось к возможности лечения ВИЧ.