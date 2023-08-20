Мова про DoxyPEP на основі доксицикліну, препарат показав ефективність в трьох із чотирьох випробувань. Дослідження, проведене групою вчених і опубліковане в журналі ScienceAlert.

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Більше про наукове відкриття

Препарат на основі доксицикліну показав істотне зниження ймовірності заразитися сифілісом і гонореєю. Трохи менше він захищає від хламідіозу.

Однак науковці досить обережно ставляться до цього відкриття через можливий негативний побічний ефект – вплив на імунну систему організму, що потенційно може спричинити інші проблеми зі здоров'ям.

Ми безумовно бачимо чудовий потенціал у цьому новому препараті для стримування поширення ЗПСШ. Проте, перш ніж почати широкомасштабне застосування, слід провести ретельніші дослідження, щоб повністю зрозуміти його довгострокові ефекти на здоров'я пацієнтів,

– зазначила учена Анна Сміт, експертка з інфекційних захворювань.

Перспектива застосування препарату

Наразі вчені активно працюють над уточненням механізмів дії препарату і виявленням можливих побічних ефектів.

Всупереч потенційним ризикам, новий препарат однаково є важливим кроком уперед у боротьбі з інфекційними захворюваннями і може сприяти зниженню їхнього поширення за умови правильного дослідження і застосування.