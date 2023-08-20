Речь о DoxyPEP на основе доксициклина препарат показал эффективность в трех из четырех испытаний. Исследование, проведённое группой ученых и опубликованное в журнале ScienceAlert.

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Больше о научном открытии

Препарат на основе доксициклина показал существенное снижение вероятности заразиться сифилисом и гонореей. Чуть меньше он защищает от хламидиоза.

Однако ученые достаточно осторожно относятся к этому открытию из-за возможного негативного побочного эффекта – влияния на иммунную систему организма, что потенциально может вызвать другие проблемы со здоровьем.

Мы безусловно видим отличный потенциал в этом новом препарате для сдерживания распространения ЗППП. Однако, прежде чем начать широкомасштабное применение, следует провести более тщательные исследования, чтобы полностью понять его долгосрочные эффекты на здоровье пациентов.

– отметила ученая Анна Смит, эксперт по инфекционным заболеваниям.

Перспектива применения препарата

Ученые активно работают над уточнением механизмов действия препарата и выявление возможных побочных эффектов.

Вопреки потенциальным рискам новый препарат все равно является важным шагом вперед в борьбе с инфекционными заболеваниями и может способствовать снижению их распространения при правильном исследовании и применении.