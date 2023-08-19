На самом деле, утро это время, когда следует насытить тело энергией несколько другими ритуалами, а вот кофе – выпить уже после них. Рассказываем об альтернативных вариантах, которые принесут вам больше пользы.

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Стакан воды

После сна наше тело часто обезвожено, прежде чем выпить чашку кофе, – выпейте стакан воды.

Согласно данным Национальной медицинской библиотеки США, обезвоживание которое, естественно возникающее во время сна, может вызвать усталость и головокружение. Стакан воды утром может помочь предотвратить это.

Растяжка или несколько простых упражнений

​ Если некоторое время вы будете начинать день с легкой растяжки или короткой тренировки, вы просто не сможете вообразить свою жизнь без этого ритуала. А толку от этих простых действий будет очень много – начиная от подтянутого тела, здоровой осанки и лучшего функционирования внутренних органов.

Даже незначительная физическая активность может увеличить кровообращение, пробудить тело и повысить энергию.

Растяжка также стимулирует парасимпатическую нервную систему, что способствует ощущению покоя и расслаблению. По этой причине растяжка как во время пробуждения, так и перед сном может повлиять на ваше настроение и способность организма справляться со стрессом.

Практика осознанности

Польза медитаций – не вымысел, поститесь из простого – глубокого дыхания. Как и растяжка, это поможет провоцировать приток крови и кислорода в организме. Постоянные практики медитации со временем помогут сформировать положительное видение и могут снизить потребность во внешних стимуляторах, таких как кофеин.

Выбирайте здоровые варианты завтрака

Прием пищи перед кофе может стабилизировать уровень сахара в крови. Выберите сбалансированный завтрак, где будет белок, здоровые жиры и сложные углеводы.

Доказано, что нерегулярно завтракающие люди имеют большую вероятность развития проблем с обменом веществ.

Не забывайте чистить зубы

Это не только поможет улучшить здоровье полости рта, но и сам процесс чистки зубов может разбудить вас. Кроме того, употребление кофе после чистки может снизить вероятность окрашивания зубов.

Интересно ! Чтобы избежать окрашивания зубов во время утреннего кофе – используйте соломинку. Несмотря на то, что это может показаться бессмысленным, такой простой совет может помочь, исключив попадание красителя на зубы.