Міжнародна група вчених на чолі з дослідниками з Німеччини виявили, що придушення ферменту PLpro блокує реплікацію SARS-CoV-2 і разом з тим посилює антивірусну імунну відповідь.

Фермент PLpro відноситься до одного з декількох білків, які необхідні SARS-CoV-2 для розмноження і поширення вірусу по організму. Робота опублікована на сайті Франкфуртського Університету ім. Гете.

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Білок, без якого коронавірус гине

Відомо, що PLpro має функцію вивільнення нових вірусних частинок, а також пригнічує розвиток інтерферонів типу I, які виділяють інфіковані клітини організму для свого захисту. Тепер вчені змогли вивчити ці процеси на культурах клітин.

Експерименти на культурах клітин людини показали, що блокування PLpro придушувало розмноження SARS-CoV-2 і одночасно посилювало вроджену імунну відповідь.

Ми прийшли до висновку, що гальмування PLpro дуже перспективна стратегія, що дає подвійний результат проти COVID-19,

– зазначили автори.

Можливо, дослідникам вдалося знайти ахіллесову п'яту коронавірусу, який уникає вродженого імунного захисту організму.

Примітно, що PLpro активно пригнічує інтерферони I типу шляхом впливу на ген ISG-15 в клітинних білках.