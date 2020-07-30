Международная группа ученых во главе с исследователями из Германии обнаружила, что подавление фермента PLpro блокирует репликацию SARS-CoV-2 и вместе с тем усиливает антивирусный иммунный ответ.

Фермент PLpro относится к одному из нескольких белков, которые необходимы SARS-CoV-2 для размножения и распространения вируса по организму. Работа опубликована на сайте Франкфуртского университета им. Гете.

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Белок, без которого коронавирус погибает

Известно, что PLpro имеет функцию высвобождения новых вирусных частиц, а также подавляет развитие интерферонов типа I, которые выделяют инфицированные клетки организма для своей защиты. Теперь ученые смогли изучить эти процессы на культурах клеток.

Эксперименты на культурах клеток человека показали, что блокирование PLpro подавляло размножение SARS-CoV-2 и одновременно усиливало врожденный иммунный ответ.

Мы пришли к выводу, что торможение PLpro очень перспективная стратегия, что дает двойной результат против COVID-19,

– отметили авторы.

Возможно, исследователям удалось найти ахиллесову пяту коронавируса, который избегает врожденной иммунной защиты организма.

Примечательно, что PLpro активно подавляет интерфероны I типа путем воздействия на ген ISG-15 в клеточных белках.