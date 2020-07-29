Вчені з'ясували, що коронавірус не пошкоджує нюхові нейрони, тому втрата запаху триває недовго.

Так, втрата нюху (аносмія) – це один з ранніх і найбільш поширених симптомів COVID-19. Дослідники вважають, що цей симптом найкраще вказує на зараження коронавірусом, ніж інші її прояви, такі як кашель чи висока температура Про це пише видання The Independent.

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Про цей симптом стало відомо ще у квітні, однак до цього часу причина була невідома.

Вчені з Гарвардської медичної школи в США з'ясували, що сенсорні нейрони, які доставляють сигнали про запах в мозок, насправді не страждають від COVID-19.

Як виявилося, коронавірусна інфекція атакує клітини, які підтримують нюхові сенсорні нейрони.

Професор неврології Гарвардської медичної школи і співавтор дослідження доктор Сандіп Роберт Датта назвав відкриття важливим і хорошою новиною.

Наші висновки вказують на те, що новий коронавірус впливає на відчуття запахів пацієнтів не через пряме зараження нейронів, а вливаючи на роботу клітин підтримки. Гадаю, це хороша новина, тому що коли інфекція зникне, нюховим нейронам не потрібно відновлюватися чи відбудовуватися наново,

– заявив дослідник.

Для остаточного підтвердження цих висновків, за словами професора, потрібно зібрати більше даних про механізми цього явища.