Ученые выяснили, что коронавирус не повреждает обонятельные нейроны, поэтому потеря запаха продолжается недолго.

Так, потеря обоняния (аносмия) – это один из ранних и наиболее распространенных симптомов COVID-19. Исследователи считают, что этот симптом лучше указывает на заражение коронавирусом, чем другие его проявления, такие как кашель или высокая температура. Об этом пишет издание The Independent.

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Об этом симптоме стало известно еще в апреле, однако до сих пор причина была неизвестна.

Ученые из Гарвардской медицинской школы в США выяснили, что сенсорные нейроны, которые доставляют сигналы о запахе в мозг, на самом деле не страдают от COVID-19.

Как оказалось, коронавирусная инфекция атакует клетки, которые поддерживают обонятельные сенсорные нейроны.

Профессор неврологии Гарвардской медицинской школы и соавтор исследования доктор Сандип Роберт Датта назвал открытие важным и хорошей новостью.

Наши выводы указывают на то, что новый коронавирус влияет на ощущение запахов пациентов не через прямое заражение нейронов, а влияя на работу клеток поддержки. Думаю, это хорошая новость, потому что когда инфекция исчезнет, ​​обонятельным нейронам не нужно восстанавливаться или отстраиваться заново,

– заявил исследователь.

Для окончательного подтверждения этих выводов, по словам профессора, нужно собрать больше данных о механизмах этого явления.