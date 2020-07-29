Ученые выяснили, почему из-за COVID-19 исчезает обоняние
Ученые выяснили, что коронавирус не повреждает обонятельные нейроны, поэтому потеря запаха продолжается недолго.
Так, потеря обоняния (аносмия) – это один из ранних и наиболее распространенных симптомов COVID-19. Исследователи считают, что этот симптом лучше указывает на заражение коронавирусом, чем другие его проявления, такие как кашель или высокая температура. Об этом пишет издание The Independent.
Читайте также Потеря обоняния: основные причины аносмии
Об этом симптоме стало известно еще в апреле, однако до сих пор причина была неизвестна.
Ученые из Гарвардской медицинской школы в США выяснили, что сенсорные нейроны, которые доставляют сигналы о запахе в мозг, на самом деле не страдают от COVID-19.
Как оказалось, коронавирусная инфекция атакует клетки, которые поддерживают обонятельные сенсорные нейроны.
Профессор неврологии Гарвардской медицинской школы и соавтор исследования доктор Сандип Роберт Датта назвал открытие важным и хорошей новостью.
Наши выводы указывают на то, что новый коронавирус влияет на ощущение запахов пациентов не через прямое заражение нейронов, а влияя на работу клеток поддержки. Думаю, это хорошая новость, потому что когда инфекция исчезнет, обонятельным нейронам не нужно восстанавливаться или отстраиваться заново,
– заявил исследователь.
Для окончательного подтверждения этих выводов, по словам профессора, нужно собрать больше данных о механизмах этого явления.