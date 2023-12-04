Завдяки секрету передміхурової залози, який містить у своєму складі ферменти, лимонну кислоту, ліпіди та кислі фосфатази, сперма набуває білого відтінку. Консистенція еякуляту стає густішою зі збільшенням кількості сперматозоїдів, що вивільняються з яєчок під час кожної еякуляції.

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Безпечні причини зміни кольору сперми

Жовтий відтінок сперми може бути обумовлений причинами, багато з яких абсолютно безпечні:

Вік – чим старший чоловік, тим жовтішою може стати сперма.

Кольорові продукти – вживання куркуми, цибулі, часнику та спаржі. Коли вони вийдуть з організму, сперма повернеться до звичного кольору.

Ліки – як і у випадку з харчовими продуктами, колір сперми може змінитися після приймання ліків.

Сліди сечі – сперма проходить через уретру – ту саму трубку, яка використовується для виведення сечі з організму. Тому сеча, що залишається в уретрі під час еякуляції, може призвести до жовтуватого кольору сперми.

Куріння – нікотин може надати спермі жовтуватий відтінок.

Червоний або коричневий колір сперми зазвичай вказує на розрив капіляра. Це не страшно, і протягом одного-двох днів сперма має повернутися до свого звичайного кольору. Якщо цього не сталося, потрібно звернутися до лікаря.

Ситуації, при яких варто сходити до лікаря

За зміною кольору сперми можуть стояти певні захворювання:

Жовтяниця виникає, коли в організмі накопичується білірубін, жовтий пігмент. Це може статися, якщо кровоносні клітини руйнуються дуже швидко або при захворюваннях печінки, наприклад, гепатит. Білірубін забарвлює шкіру, очі й, зокрема, сперму.

Інфекція – зміна кольору сперми на жовтий або зелений може бути викликана бактеріями в передміхуровій залозі, що викликають запалення або простатит.

Лейкоцитоспермія – стан, при якому в спермі збільшується кількість лейкоцитів, що також може надати спермі жовтого відтінку.

ІПСШ – хламідіоз, герпес і гонорея можуть надати спермі жовтувато-зелений колір.

Зміна кольору сперми може бути спричинена споживанням певних продуктів або препаратів і не повинна викликати занепокоєння. Однак, якщо у вас виникає біль унизу живота або в області геніталій, утруднення сечовипускання або еякуляції, зверніться до лікаря.